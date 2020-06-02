Под Киевом выпал летний снег: появилось видео

В Киевской области 2 июня выпал летний снег, который шел около 10 минут. Конечно же, покров быстро таял, но кое-где местами лежали мелкие "сугробы".

В сети появилось видео, опубликованное Telegram-каналом "Политика Страны", на котором видны небольшие скопления снега. Летний снег на второй день июня увидели жители села Демидов Вышгородского района, что в 40 километрах от столицы.

"В поселке Демидов 2 июня выпал снег. Шел около 10 минут. Самое время играть в снежки. 2020, может хватит?" - подписали видео, а пользователи сети просят "лето остановиться" и посмотреть на календарь.

В Киевской области выпал летний снег (видео: facebook.com)

Отметим, что Карпаты второй день подряд, несмотря на календарное лето, засыпает снегом. В сети распространяются яркие фото заснеженных гор, а вот синоптики прогнозируют, что уже очень скоро в Украину придет серьезное потепление. Так что +25+27 по Цельсию ждать осталось недолго.

Ранее мы писали, что синоптики ошарашили новыми данными на погоду в Украине в июне.