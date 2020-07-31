Под Киевом водитель авто наехал на 6-летнюю девочку: на глазах у бабушки

Под Киевом в селе Лосятин автомобиль наехал на ребенка. Девочке всего 6 лет и авария случилась на глазах у бабушки. Ребенок резко побежал на дорогу, где ехал автомобиль "Нива". Водитель затормозил, но было поздно. Наезда избежать не удалось.

О ДТП сообщает пресс-служба Национальной полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции. По предварительным данным установлено, что во время игры ребенок внезапно выбежала на проезжую часть, где в это время двигался автомобиль "Нива". Девочку с тяжелыми травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Как оказалось, водитель был не пьян.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Продолжается досудебное расследование.

В селе Лосятин произошло ДТП (фото: kv.npu.gov.ua)

Как мы ранее сообщали, в Конотопе умер 10-летний Артем Григорец, которого в июне 2019 года сбила машина полиции. Как оказалось, за рулем был не полицейский, а другой человек.