Под Киевом владелец мини-зоопарка заморил голодом животных: стали известны жуткие подробности

Под Киевом в мини-зоопарке животных морили голодом (коллаж РБК-Украина)

Из-за банкротства комплекса "Натуралист" под Киевом животные мини-зоопарка вынуждены голодать

Под Киевом в мини-зоопарке "Натуралист" в селе Красное животных морили голодом из-за финансовых трудностей. Без еды остались десятки животных. Бывшие сотрудники, которых уволили месяц назад, и неравнодушные граждане пытаются их спасти, пока хозяин не выходит на связь. По словам бывшей работницы комплекса, о банкротстве им сообщил владелец 5 декабря 2019 года. Волонтеры рассказали, как сложилась судьба животных после закрытия комплекса.

"Хозяин не в Украине, и снова всем известное лицо – Анатолий Войцеховский. История, как всегда типичная – бросил всех и все, уехал из страны, финансирования нет", - написала волонтер Евгения Прокопенко в своем Facebook.

Выяснилось, что в коттедже из-за долгов отключили электричество и воду. Говорят, на холод даже жаловались посетители.

"Началось все с октября месяца, когда продали всю технику, и не было на чем возить дрова", - рассказывает еще одна бывшая работница комплекса Валерия.

Под Киевом в мини-зоопарке животных морили голодом (фото: facebook.com/evinform)

На ферме были сотни птиц, десятки овец, коз, коров, нутрий, свиней и лошадей. Были даже олень и львенок. Уход за ними доверили двум людям, но корма почти не осталось, и у животных начался голод, говорят бывшие сотрудники.

За это время из мини-зоопарка был украден черный жеребец, а также свиньи и нутрии. В стойле остались несколько коз, баранов и немного бычков. А телка, с протянутой на костях кожей и вздутым животом, отдельно. Для того, чтобы предотвратить дальнейшее хищение, комплекс будут охранять местные, которые отозвались на сообщение о помощи в сети.

"Уже начинают разворовывать. С частной охранной структурой переговоры. Сейчас нам надо подписанта. Надо выходить на собственника, с которым нет связи", - рассказывает экс-глава РГА Обуховского района Александр Туренко.

Жители соседнего села стремятся помочь чем могут: на днях они привезли шесть круглых тюков сена по 200 килограммов. Среди прочего, привезли животным и кукурузу. О животных, которые голодают в этом комплексе, сельский голова говорит, что не знал. И объясняет это тем, что комплекс является частной собственностью.

"Вчера в сети посмотрел, подъехали с товарищем, полицию вызвали, тогда сена привезли", - отмечает сельский голова Сергей Богатыренко.

По факту жестокого обращения с животными полиция открыла уголовное производство. Также выяснилось, что владельцем дома является мужчина, которого Генпрокуратура в 2016 году арестовали (а потом отпустила), по подозрению в создании преступной группировки. В частности, из-за квартирных сделок недостроенными остались десятки высотных сооружений.

Под Киевом в мини-зоопарке животных морили голодом (фото: facebook.com/evinform)

"Частный мини-зоопарк нужен был его владельцу, когда в теплое время года приносил деньги. А зимой, когда животных надо кормить и заботиться о них более бережно, горе-предприниматель, чтобы не сказать хуже, бросил животных на голодную смерть", - сообщили в Нацполиции.

Вместе с тем, владелец комплекса уже появился в сети. Уже 10 января скандальный владелец согласился продать животных волонтерам по цене мяса. Волонтеры вели переговоры с родителями владельца комплекса "Натуралист", которые хотели сдать животных на скотобойню. Об этом сообщила на своем фейсбуке волонтер Евгения Прокопенко.

Волонтеры также убедили их в необходимости ветеринарного лечения и контроле за животными. Волонтеры будут помогать поставлять животным весь необходимый корм и при необходимости помогать с охраной территории.

Скриншот (facebook.com/evinform)