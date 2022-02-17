Под Киевом учительницу обвиняют в травле первоклассника: вытолкала из класса и не хочет видеть

В городе Бровары Киевской области в школе №9 разгорелся конфликт между мамой первоклассника и учительницей. В частности, педагог вытолкала ее сына из класса и сказала, что не хочет его видеть на уроках.
Об этом женщина написала в Facebook-сообществѕ "Родители SOS".
Инцидент произошел после зимних каникул. Тогда учительница позвонила маме ученика и попросила немедленно забрать сына из школы, потому что он якобы неадекватно себя ведет.
"Я за минут 15 приехала в школу и увидела картину, где учитель выталкивает в коридор сына (при этом сын спокоен – не кричит, не истерит)", - рассказала женщина.
На вопрос, правильно ли Татьяна поняла, что классная руководительница выталкивает Серафима из класса, она подтвердила это. Она объяснила это тем, что ей нужно проводить урок. А мальчика она выталкивает, потому что на перемене произошел конфликт между ним и другим учеником.
Кроме того, учительница, защищая другого ученика, усадила его на свой стул, а другого вытолкала, чтобы он успокоился.
После этого мать обратилась с заявлением в райуправление образования. В ней она объяснила, что классная руководительница настаивала на переводе мальчика на индивидуальное обучение, потому что ей с ним некомфортно работать".
Также мама другого ученика из этого класса, по имени Людмила обвинила Татьяну в распространении недостоверной информации.
Она заявила, что учительница - педагог от Бога, и она на детей никогда голос не повышает.
По словам женщины, с сентября сын Татьяны якобы издевается над другими детьми, бьет их, оскорбляет, ведет себя неуправляемо и на замечания не реагирует.
Также другая пользовательница Виктория сказала, что как-то была в школе и слышала, как эта учительница во время урока кричала на учеников.
К тому же маме первоклассника позвонили из службы по делам детей и сообщили, что к ним обратилось управление образования с просьбой исследовать условия проживания мальчика и пообщаться с ним. И если они обнаружат признаки буллинга, то "инициируют заявление" в полицию.
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