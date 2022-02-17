Под Киевом учительницу обвиняют в травле первоклассника: вытолкала из класса и не хочет видеть

В городе Бровары Киевской области в школе №9 разгорелся конфликт между мамой первоклассника и учительницей. В частности, педагог вытолкала ее сына из класса и сказала, что не хочет его видеть на уроках.

Инцидент произошел после зимних каникул. Тогда учительница позвонила маме ученика и попросила немедленно забрать сына из школы, потому что он якобы неадекватно себя ведет.

"Я за минут 15 приехала в школу и увидела картину, где учитель выталкивает в коридор сына (при этом сын спокоен – не кричит, не истерит)", - рассказала женщина.

Что сказала учительница

На вопрос, правильно ли Татьяна поняла, что классная руководительница выталкивает Серафима из класса, она подтвердила это. Она объяснила это тем, что ей нужно проводить урок. А мальчика она выталкивает, потому что на перемене произошел конфликт между ним и другим учеником.

Кроме того, учительница, защищая другого ученика, усадила его на свой стул, а другого вытолкала, чтобы он успокоился.

После этого мать обратилась с заявлением в райуправление образования. В ней она объяснила, что классная руководительница настаивала на переводе мальчика на индивидуальное обучение, потому что ей с ним некомфортно работать".

В Броварах в школе возник скандал (facebook.com/groups Родители SOS)

Также мама другого ученика из этого класса, по имени Людмила обвинила Татьяну в распространении недостоверной информации.

Она заявила, что учительница - педагог от Бога, и она на детей никогда голос не повышает.

Мальчик издевается над одноклассниками

По словам женщины, с сентября сын Татьяны якобы издевается над другими детьми, бьет их, оскорбляет, ведет себя неуправляемо и на замечания не реагирует.

Также другая пользовательница Виктория сказала, что как-то была в школе и слышала, как эта учительница во время урока кричала на учеников.

К тому же маме первоклассника позвонили из службы по делам детей и сообщили, что к ним обратилось управление образования с просьбой исследовать условия проживания мальчика и пообщаться с ним. И если они обнаружат признаки буллинга, то "инициируют заявление" в полицию.