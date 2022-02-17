ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Киевом учительницу обвиняют в травле первоклассника: вытолкала из класса и не хочет видеть

Новина українською →
Бровары , Четверг 17 февраля 2022 15:30
Под Киевом учительницу обвиняют в травле первоклассника: вытолкала из класса и не хочет видеть Под Киевом в школе возник скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Бровары Киевской области в школе №9 разгорелся конфликт между мамой первоклассника и учительницей. В частности, педагог вытолкала ее сына из класса и сказала, что не хочет его видеть на уроках.

Об этом женщина написала в Facebook-сообществѕ "Родители SOS".

Инцидент произошел после зимних каникул. Тогда учительница позвонила маме ученика и попросила немедленно забрать сына из школы, потому что он якобы неадекватно себя ведет.

"Я за минут 15 приехала в школу и увидела картину, где учитель выталкивает в коридор сына (при этом сын спокоен – не кричит, не истерит)", - рассказала женщина.

Что сказала учительница

На вопрос, правильно ли Татьяна поняла, что классная руководительница выталкивает Серафима из класса, она подтвердила это. Она объяснила это тем, что ей нужно проводить урок. А мальчика она выталкивает, потому что на перемене произошел конфликт между ним и другим учеником.

Кроме того, учительница, защищая другого ученика, усадила его на свой стул, а другого вытолкала, чтобы он успокоился.

После этого мать обратилась с заявлением в райуправление образования. В ней она объяснила, что классная руководительница настаивала на переводе мальчика на индивидуальное обучение, потому что ей с ним некомфортно работать".

Под Киевом учительницу обвиняют в травле первоклассника: вытолкала из класса и не хочет видетьПод Киевом учительницу обвиняют в травле первоклассника: вытолкала из класса и не хочет видетьВ Броварах в школе возник скандал (facebook.com/groups Родители SOS)

Также мама другого ученика из этого класса, по имени Людмила обвинила Татьяну в распространении недостоверной информации.

Она заявила, что учительница - педагог от Бога, и она на детей никогда голос не повышает.

Мальчик издевается над одноклассниками

По словам женщины, с сентября сын Татьяны якобы издевается над другими детьми, бьет их, оскорбляет, ведет себя неуправляемо и на замечания не реагирует.

Также другая пользовательница Виктория сказала, что как-то была в школе и слышала, как эта учительница во время урока кричала на учеников.

К тому же маме первоклассника позвонили из службы по делам детей и сообщили, что к ним обратилось управление образования с просьбой исследовать условия проживания мальчика и пообщаться с ним. И если они обнаружат признаки буллинга, то "инициируют заявление" в полицию.

Ранее мы сообщали, что в Ровно учительница завтракала во время онлайн-урока.

Также мы писали, что в Киеве уволили учителей, которые отказались преподавать на украинском.

Читайте РБК-Украина в Google News
буллинг
LITE
В духе эмоционального гламура: визажист "Эйфории" объявила о запуске бренда косметики
В духе эмоционального гламура: визажист "Эйфории" объявила о запуске бренда косметики