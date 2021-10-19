Под Киевом у маршрутки с полным салоном пассажиров отказали тормоза: видео ДТП

Общественный транспорт в момент инцидента, произошедшего вчера, был наполнен пассажирами. Водитель маршрутки, у которой отказала тормозная система, принялся лавировать, пытаясь как-нибудь остановить автобус. Он решил съехать на встречку, чтобы не протаранить впереди едущие машины, но тем самым зацепил попутные авто, хотя избежал лобовых столкновений.

После "ударного" поворота маршрутка стала снижать скорость и таки остановилась у тротуара. Из салона вышли все пассажиры, никто из людей не пострадал и не был травмирован.

Что стало причиной отказа тормозов, и все детали дорожного происшествия - выясняются.

Также на кадрах видно, что водители авто, которые зацепила маршрутка, выходят из транспорта и осматривают повреждения.

Видео: в Вита-Почтовой около Киева у маршрутки отказали тормоза