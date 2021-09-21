Под Киевом трагически погиб 16-летний спортсмен сборной Украины: первые детали

В Киевской области по нелепой случайности погиб 16-летний спортсмен сборной Украины Тимофей Сас. Парень подавал большие надежды в фехтовании, но его жизнь трагически оборвалась на рыбалке.

Об этом сообщили в Facebook Национальной федерации фехтования Украины.

ЧП случилось в селе Гнедин Бориспольского района, 19 сентября.

"В результате несчастного случая трагически погиб талантливый фехтовальщик, шпажист ДЮСШ "Армеец" Тимофей Сас. Федерация фехтования Украины выражает глубокие соболезнования родителям и семье Тимофея", - говорится в посте.

Как сообщили в Национальной полиции, Тимофей вместе с другом решили порыбачить на реке Днепр, забрасывая удочки с моста.

Фото: Тимофей Сас погиб под Киевом (facebook.com/fencing.ukraine)

Во время такого заброса леска телескопической удочки зацепилась за высоковольтную линию электропередач и парень получил сильный удар током, не совместимый с жизнью.

И хотя очевидцы вызвали на место происшествия "скорую", помочь Тимофею уже не смогли. Медики лишь констатировали смерть парня.

Прощание со спортсменом состоится 21 сентября в 13:30 у входа в спорткомплекс ДЮСШ "Армеец".