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Под Киевом в страшном ДТП погиб военный ВСУ (фото)

Автор: Владимир Костырин

Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием двух легковых авто, и в результате аварии от полученных травм погиб один из водителей, военнослужащий ВСУ.

Об этом 22 мая передает "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.

Трагедия произошла ночью на Одесской трассе возле села Путровка, в 25 километрах от столицы.

Авария случилась, когда водитель Chevrolet Lacetti при развороте не заметил мчащий ему навстречу Mercedes C-Class на большой скорости, тем самым допустив столкновение машин.

"Мерседес на скорости около 100 километров в час ударил в боковую часть Шевроле, которую в свою очередь отбросило на 30 метров от места удара", - говорится в сообщении.

Под Киевом жертвой смертельного ДТП стал военный (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Травмы, полученные водителем Chevrolet, были очень серьезными, и мужчина погиб мгновенно.

В салоне Mercedes кроме водителя находился также и пассажир, и после ДТП обоих госпитализировали.

В сети появились фото трагической аварии. На снимках видно, что легковушка, в которой ехал погибший, полностью разбита, смята и искорежена. Кадры можно посмотреть по этой ссылке.

На месте происшествия работали полицейские, медики "скорой" и сотрудники ГСЧС.

Все детали и обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, что в марте под Хмельницким столкнулись военный КамАЗ и легковушка, что привело к возгоранию, и в результате страшной аварии погибли два человека.

Ранее сообщалось, что недавно на трассе Киев - Чоп произошло тройное ДТП с погибшими.

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