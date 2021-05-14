Под Киевом совершил суицид 14-летний мальчик: накануне угрожал одноклассникам взрывом

Сообщается, что парень направился в музыкальную школу, но на занятия так и не пришел, перестав отвечать на телефонные звонки. Мама мальчика забила тревогу и обратилась в полицию с заявлением об исчезновении.

На поиски подростка были направлены правоохранители, которые совместными усилиями пытались разыскать парня. Привлекали кинологов, просматривали камеры видеонаблюдения.

В процессе расследования было обнаружено, что парень оставил угрозу накануне своего исчезновения.

Фото: В Киевской области подросток совершил суицид (kv.npu.gov.ua)

"Установлено, что парень в общем чате с одноклассниками выложил фотографии боевых патронов к оружию и намеревался их взорвать", - говорится в сообщении.

Ночью тело парня было обнаружено повешенным на дереве. В его личных вещах нашли четыре патрона к автомату.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии и причины такого поступка.