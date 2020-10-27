Под Киевом в "скорой" издевались над роженицей: медики "продавливают" свою версию

Врачи из скорой помощи, где едва не угробили ребенка, озвучили свою версию событий
Роженица из Фастова Алена Дяченко поделилась историей издевательств медиков над ней в холодной машине скорой помощи. Врачи должны были ее доставить в Киевскую областную больницу из-за угрозы преждевременных родов. Женщина сама оплатила 800 гривен для того, чтобы заправить карету скорой помощи и поехать в роддом. Но по дороге начали происходить ужасные вещи.
На ее крик о помощи никто не реагировал, от того, что машину трясло, женщина несколько раз ударилась в машине животом и головой. К тому же по дороге водитель скорой помощи подвозил по своим делам незнакомую женщину. К счастью, все закончилось хорошо. Алена и ее сын не пострадали. После поста Дяченко в соцсети, в сети разразился скандал.
Главный врач Фастовской центральной больницы Андрей Герцун заявил, что никакой угрозы для малыша не было, а состояние беременной – удовлетворительное, поэтому и отправили ее в областную больницу планово. Об этом медик даже сделал отдельный пост на своей странице в Facebook.
По словам главного врача, посторонних людей в машине не было. Две женщины - это медицинские работники, одну доставляли на ночную смену, другую - для сдачи анализов.
"Поскольку состояние беременной было стабильное, не считая эмоциональной стабильности, врач акушер-гинеколог сопровождал женщину только с единственной целью - помочь при оформлении на госпитализацию в Киевский областной перинатальный центр. Два других медицинских работника в машине (не женщина и бабка), а врач терапевт приемного отделения с ночного дежурства, которая по маршруту машины вышла в селе Боровая, где она должна начать свое дневное дежурство. Двигаясь по маршруту, другого медработника должны были доставить в лабораторию, где она сдала материал для анализов", - написал Герцун.
В комментариях к посту врача украинцы написали, что медики, как обычно, выкручиваются и не признают свою вину.
Как мы писали ранее, под Киевом в "скорой" издевались над роженицей.