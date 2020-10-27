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Под Киевом в "скорой" издевались над роженицей: медики "продавливают" свою версию

Фастов, Вторник 27 октября 2020 08:46
Под Киевом в "скорой" издевались над роженицей: медики "продавливают" свою версию
Врачи на скорой помощи издевались над женщиной (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Врачи из скорой помощи, где едва не угробили ребенка, озвучили свою версию событий

Роженица из Фастова Алена Дяченко поделилась историей издевательств медиков над ней в холодной машине скорой помощи. Врачи должны были ее доставить в Киевскую областную больницу из-за угрозы преждевременных родов. Женщина сама оплатила 800 гривен для того, чтобы заправить карету скорой помощи и поехать в роддом. Но по дороге начали происходить ужасные вещи.

На ее крик о помощи никто не реагировал, от того, что машину трясло, женщина несколько раз ударилась в машине животом и головой. К тому же по дороге водитель скорой помощи подвозил по своим делам незнакомую женщину. К счастью, все закончилось хорошо. Алена и ее сын не пострадали. После поста Дяченко в соцсети, в сети разразился скандал.

Главный врач Фастовской центральной больницы Андрей Герцун заявил, что никакой угрозы для малыша не было, а состояние беременной – удовлетворительное, поэтому и отправили ее в областную больницу планово. Об этом медик даже сделал отдельный пост на своей странице в Facebook.

По словам главного врача, посторонних людей в машине не было. Две женщины - это медицинские работники, одну доставляли на ночную смену, другую - для сдачи анализов.

"Поскольку состояние беременной было стабильное, не считая эмоциональной стабильности, врач акушер-гинеколог сопровождал женщину только с единственной целью - помочь при оформлении на госпитализацию в Киевский областной перинатальный центр. Два других медицинских работника в машине (не женщина и бабка), а врач терапевт приемного отделения с ночного дежурства, которая по маршруту машины вышла в селе Боровая, где она должна начать свое дневное дежурство. Двигаясь по маршруту, другого медработника должны были доставить в лабораторию, где она сдала материал для анализов", - написал Герцун.

В комментариях к посту врача украинцы написали, что медики, как обычно, выкручиваются и не признают свою вину.

  • Я б здивувалася, якби лікарі хоч раз визнали свою провину...І тут викрутилися...з Фастова їхати в Київ через Борову, бо медпрацівнику потрібно, щоб її підкинули на роботу...І нехай весь світ зачекає...
  • Також мене цікавить питання....чому породіллі не розповіли про необхідність когось довести чи кудись заїхати?
  • Всього цього обговорення могло не бути, якби тій же вагітній жінці пояснили, що у зв'язку з ситуацією, яка склалася, необхідно зробити по дорозі те і те, і все б було по іншому. Дратує людей не стільки відсутність фінансів, а саме бездушність до хворої людини.

Как мы писали ранее, под Киевом в "скорой" издевались над роженицей.

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