Под Киевом в "скорой" издевались над роженицей: медики "продавливают" свою версию

Врачи на скорой помощи издевались над женщиной (коллаж РБК-Украина)

Врачи из скорой помощи, где едва не угробили ребенка, озвучили свою версию событий

Роженица из Фастова Алена Дяченко поделилась историей издевательств медиков над ней в холодной машине скорой помощи. Врачи должны были ее доставить в Киевскую областную больницу из-за угрозы преждевременных родов. Женщина сама оплатила 800 гривен для того, чтобы заправить карету скорой помощи и поехать в роддом. Но по дороге начали происходить ужасные вещи.

На ее крик о помощи никто не реагировал, от того, что машину трясло, женщина несколько раз ударилась в машине животом и головой. К тому же по дороге водитель скорой помощи подвозил по своим делам незнакомую женщину. К счастью, все закончилось хорошо. Алена и ее сын не пострадали. После поста Дяченко в соцсети, в сети разразился скандал.

Главный врач Фастовской центральной больницы Андрей Герцун заявил, что никакой угрозы для малыша не было, а состояние беременной – удовлетворительное, поэтому и отправили ее в областную больницу планово. Об этом медик даже сделал отдельный пост на своей странице в Facebook.

По словам главного врача, посторонних людей в машине не было. Две женщины - это медицинские работники, одну доставляли на ночную смену, другую - для сдачи анализов.

"Поскольку состояние беременной было стабильное, не считая эмоциональной стабильности, врач акушер-гинеколог сопровождал женщину только с единственной целью - помочь при оформлении на госпитализацию в Киевский областной перинатальный центр. Два других медицинских работника в машине (не женщина и бабка), а врач терапевт приемного отделения с ночного дежурства, которая по маршруту машины вышла в селе Боровая, где она должна начать свое дневное дежурство. Двигаясь по маршруту, другого медработника должны были доставить в лабораторию, где она сдала материал для анализов", - написал Герцун.

В комментариях к посту врача украинцы написали, что медики, как обычно, выкручиваются и не признают свою вину.

Я б здивувалася, якби лікарі хоч раз визнали свою провину...І тут викрутилися...з Фастова їхати в Київ через Борову, бо медпрацівнику потрібно, щоб її підкинули на роботу...І нехай весь світ зачекає...

Також мене цікавить питання....чому породіллі не розповіли про необхідність когось довести чи кудись заїхати?

Всього цього обговорення могло не бути, якби тій же вагітній жінці пояснили, що у зв'язку з ситуацією, яка склалася, необхідно зробити по дорозі те і те, і все б було по іншому. Дратує людей не стільки відсутність фінансів, а саме бездушність до хворої людини.

Как мы писали ранее, под Киевом в "скорой" издевались над роженицей.