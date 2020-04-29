Под Киевом пьяный водитель "скорой" влетел в бус: госпитализировали бригаду медиков

Под Киевом произошло ДТП с участием кареты "скорой помощи". Авария случилась на автодороге М - 03 возле поворота на Переяслав-Хмельницкий в среду, 29 апреля. В результате происшествия два фельдшера бригады получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Водитель "скорой" имел признаки опьянения. Об этом передали в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

Также правоохранители опубликовали в Facebook фото с места ДТП.

Инцидент на 91 км автодороги Киев - Харьков - Довжанский произошел около полудня. Бориспольские патрульные прибыли на место вызова и выяснили, что автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot во время выезда со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю микроавтобуса Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение.

Общаясь с водителем - виновником аварии - инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Также мужчина не имел при себе водительское удостоверение.

Сейчас пострадавшими медиками занимаются врачи в больнице. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и карета "скорой".

В дальнейшем этим делом заниматься следователи, которые установят все детали события.

Пьяный водитель "скорой" устроил ДТП под Киевом с пострадавшими (Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро "Позняки" водитель на большой скорости насмерть сбил пожилую женщину и влетел в другое авто.

Также мы писали о том, что в конце февраля в Киеве на Виноградаре пьяный в стельку водитель наехал на женщину с ребенком, когда они выходили из магазина.