Под Киевом пьяный водитель протаранил двор частного дома и напал на людей

Под Киевом водитель в состоянии алкогольного опьянения на полной скорости влетел в забор частного дома и снес его. После этого водитель и его пассажиры начали бросаться на людей.

Как рассказали в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook, инцидент произошел в Белоцерковском районе Киевской области. Пьяный водитель превысил допустимую скорость и влетел на своем микроавтобусе во двор частного дома, протаранив забор.

"Бухой водитель и его пьяная компашка единомышленников на микроавтобусе Renault на большой̆ скорости колесили улицами пгт Селекция, Белоцерковского района. Им было абсолютно плевать, что они подвергают прохожих опасности от своих маневров. Дебош длился не особо долго - они сбили забор и влетели в частный̆ двор", - сказано в сообщении.

После совершения ДТП водитель вместе со своими пассажирами попытались покинуть место происшествия. Люди, которые стали очевидцами ДТП, едва избежали травм – вся компания вела себя агрессивно.

"Вся компания пыталась убежать с места, а, чтобы было легче это осуществить - начали нападать на людей̆ с металлическими автомобильными ключами, но небезразличные граждане удержали их и не дали им сбежать до приезда полиции. У водителя оказалось 1,68 промиле алкоголя в крови. Сам алко-водитель говорит, что это у него уже третий раз, и что ничего ему за это не будет, потому что он кого-то там влиятельного знает", - добавили в сообществе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве грузовику оторвало крышу после проезда под троллейбусными проводами.

А также рассказывали о том, что пьяный водитель сбил украинских футболистов, которые шли с тренировки.