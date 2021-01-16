Под Киевом пьяный в стельку водитель чуть не убил семью с младенцем (фото)

Под Киевом чуть не произошло смертельное ДТП (фото: РБК-Украина)

На Обуховской трассе под Киевом пьяный в стельку водитель спровоцировал ДТП, в котором чуть не погибла семья с младенцем. Это произошло недалеко от поворота на санаторий "Жовтень". Там стояло авто KIA с мужем, женой и пятимесячным ребенком.

Как сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook, семья просто направлялась домой. Со стороны Киева, в попутном с KIA направлением, мчались двое пьяных друзей на автомобиле Renault (№AI5966HC).

"По какой причине водитель Renault в последний момент увидел автомобиль KIA, пытался избежать столкновения, но не получилось. Предварительно, у девушки ЗЧМТ, подозрение на перелом ребер, ушиб грудной клетки и подозрение на еще один перелом", - сказано в сообщении на странице.

Под Киевом пьяный водитель чуть не лишил жизни всю семью (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы отреагировали на аварию и высказали свои эмоции.

Надо возить с собой мачете, в случае чего, вышел, отрубил голову и поехал дальше...По-другому ничего не будет.

Комент вдячності за відміну кримінальної відповідальності через п'янку за кермом.

Наше правительство, не может наказать пьяниц за рулём. Тут не штрафами надо пугать, а реальную уголовную ответственность вводить для вот таких вот убытков.

Как мы ранее писали, в польском городе Ополе в результате ДТП погиб 18-летний житель Винницы, уроженец села Владовка, и еще трое граждан Украины, которые находились в авто в момент аварии, пострадали.