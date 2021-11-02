Под Киевом пьяный "коп" в ДТП убил 19-летнего парня: первые подробности

Авария произошла ночью 28 октября. Известно, что полицейский батальона патрульной полиции города Белая Церковь завозил домой своего 19-летнего друга, с которым они до этого отдыхали вместе.

В какой-то момент произошел занос машины из-за превышения скорости, и машина влетела передней частью в бетонный столб.

Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+.

Коллаж РБК-Украина: Результат пьяной езды под Киевом (фото: facebook.com/DBRKyiv)

В результате ДТП пассажир получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу, где на следующий день скончался.

Сейчас правоохранителя подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

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