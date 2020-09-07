Под Киевом полуголый водитель устроил ДТП: в пьяном угаре

В Киевской области пьяный водитель устроил аварию
Под Киевом в селе Новые Петровцы оголенный по пояс мужчина устроил ДТП за рулем своей Audi. Водитель пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Когда его остановили патрульные пьяный мужчина попытался спастись бегством, но его остановили. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
Отметим, что мужчина лишен водительских прав и спокойно ездит за рулем.
"Очередной бухарь за рулем, лишенный водительских прав, но все равно в бухом угаре совершил ДТП за рулем Audi (№AI4182HK). Пытался бежать, но был задержан. Эта котовасия с бухими водителями когда закончится?" - сказано в сообщении на странице.
Под Киевом пьяный водитель устроил ДТП
В комментариях украинцы задались вопросом, когда же все-таки это закончится.
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