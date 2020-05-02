Под Киевом открылись продуктовые рынки: где можно закупиться

Карантин в Украине привел к ряду ограничений, включая запрет на работу продовольственных рынков. Начиная с 30 апреля в Киевской области начали открываться рынки. По состоянию на 2 мая под Киевом работает уже 13 из 74 агропродовольственных рынков.

Решение об открытии рынков было принято на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба КОГА.

"Запрет работы рынков был временным вынужденным шагом с целью не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. Они могут восстановить работу при условии соблюдения норм, установленных главным санитарным врачом. Представители Госпродпотребслужбы будут контролировать соблюдение продовольственным рынком противоэпидемических требований. В случае допущения нарушений будут налагаться штрафы", - говорится в заявлении.

Также в КОГА рассказали, какие рынки работают на текущий момент.

"По состоянию на утро 2 мая 2020 на территории области начали работу 13 агропродовольственных рынков: в Васильковском районе - 4, по одному в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском, в пгт. Гостомель, г. Буча. - по одному и два рынка в пгт. Белая Церковь", - отметили в пресс-службе.

Скриншот (facebook.com/koda.gov.ua)

Ожидается, что остальные рынки возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований.

Ранее сообщалось, что НБУ прогнозирует падение цен на украинский экспорт во время кризиса.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве до осени ограничили движение на Борщаговском путепроводе.