Под Киевом отчим зверски избил 7-летнего сына: мать даже не заступилась

В Броварском районе Киевской области отчим зверски избил своего 7-летнего сына за шалости и неубранные вещи. В полицию обратились из администрации школы, где ребенок учится в первом классе.

В полицию Броварского района позвонили из школы и сообщили о факте жестокого обращения с ребенком. На место происшествия немедленно выехали наряд реагирования патрульной полиции и работники ювенальной превенции. Детали рассказали на странице Полиции Киевской области в Facebook.

Работники правоохранительных органов установили, что накануне вечером мужчина жестоко избил своего 7-летнего пасынка за то, что тот шалил и не хотел убирать разбросанные вещи. Вместо обращения к медикам и в полицию, мать ребенка просто отправила сына утром в школу. Педагоги увидели следы побоев и сразу обратились в полицию.

36-летнего мужчину, который избил ребенка, уже задержали в порядке статьи 208 Криминального процессуального кодекса Украины. До заседания суда по выбору ему меры пресечения, он будет находиться в изоляторе временного содержания. Открыто криминальное дело по ч. 2 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Криминального кодекса Украины.

Относительно 26-летней матери сотрудники ювенальной превенции составили административный протокол по ч.1 ст. 172-2.

Пострадавшего мальчика госпитализировали, и он будет находиться в больнице до тех пор, пока решится вопрос о его дальнейшей судьбе.

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