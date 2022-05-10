UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом оккупанты убили украинскую журналистку и ее маму: появились подробности

Коллаж РБК-Украина: журналистка Руда Пани погибла под Киевом
Автор: Светлана Мащенко

В Киевской области оккупанты убили украинскую журналистку и блогера Оксану Гайдар, которая работала под псевдонимом Руда Пани. Вместе с ней погибла ее мать Лидия, ради которой Оксана вернулась в Украину в начале войны.

Об этом сообщила Лариса Вакульницька в Facebook.

Известно, что погибшие стали жертвами российской артиллерии.

"Руда Пани, Оксана Гайдар погибла вместе с мамой Лидией от огня русской артиллерии 11 (?) марта 2022 года в с. Шевченково Броварского района. Вечная память настоящей дочери Украины", - говорится в сообщении.

Смерть журналистки подтвердил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Последнее сообщение Руда Пани оставила 11 марта

Что известно об Оксане Гайдар

Известной Оксана стала благодаря своим публикациям на историческую тематику, в которых она резко обличала имперские амбиции российской власти и ее стремление любой ценой установить контроль над Украиной.

Парадокс в том, что делала она это... из Москвы, где жила с мужем и сыном.

"На нее давили, ее и мужа в свое время запугивали, как Оксана мне рассказывала", - вспоминают беседу с ней.

Фото: Оксана Гайдар (facebook.com/sergiy.tomilenko)

В начале войны журналистка вернулась в Украину, чтобы быть вместе с мамой.

Родилась она в Киеве, в семье журналиста. Ее отец Юрий Гайдар работал заместителем редактора "Спортивной газеты". Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Шевченко.

Ранее мы писали, что в бою на территории Харьковской области погиб еще один журналист Максим Мединский. Он защищал страну в рядах Вооруженных сил.

Также сообщалось, что под обстрелами оккупантов погиб журналист Александр Махов.

Читайте РБК-Украина в Google News
журналисты