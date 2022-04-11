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Под Киевом оккупанты обстреляли автомобиль мужа Илоны Гвоздевой (фото)

Илона Гвоздева рассказала об обстрелянном авто мужа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Хореограф Илона Гвоздева до войны жила с семьей в Киевской области, но потом им удалось выехать. Автомобиль семейства, который оставался возле дома - обстреляли российские оккупанты.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Воспоминаниями о любимой машине Илона поделилась в соцсети.

"Сколько хороших и незабываемых моментов были связаны с любимой машиной моего мужа. Вспоминаю, как ты первый раз позвал меня проехать с тобой на твоем SKYLINE и мы стояли на Старте на соревнованиях на Чайке, тогда мне было так страшно и в то же время я так гордилась тобой и твоей смелостью! То, как ты дрифтовал на нашей свадьбе, навсегда останется в моем сердце", - написала Гвоздева.

"Мне так жаль, мой любимый, но главное сейчас это жизнь!!! Мы с тобой еще такие молодые, энергичные, заработаем и купим еще лучшую машину, но эту оставим как память. Все лучшее у нас еще впереди. Обнимаю тебя и очень жду встречи и победы!" - добавила она.

К счастью, с мужем Илоны все в порядке. Из людей никто не пострадал.

Напомним, что сама Илона с матерью и двумя детьми находится в Италии.

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