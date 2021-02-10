Под Киевом образовался бесконечный затор из авто: появилось видео

На Одесской трассе образовался огромный затор из крупногабаритных автомобилей, которые движутся в сторону столицы.

Видео с коллапсом, вызванным непогодой, появилось в Facebook Киев Оперативный.

"Бесконечный поток фур на Одесской трассе, которые направляются в сторону Киева", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что грузовые авто заняли одну из полос трассы в направлении столицы.

Огромный затор из фур на Одесской трассе (видео: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях украинцы высказывают свое мнение о ситуации на въезде в столицу. Вот что пишут пользователи:

Они вчера с утра стоят там, их не пускают.

Вже якось насторожує, їх така кількість, щоб то не був гумконвой...

Какой поток? Они запаркованные стоят. Их не пропускают в город.

Просто окружная дорога не приоритетная стройка, есть видно места, где можно побыстрее денег наворовать.

Отметим, что 8-9 в Киеве из-за снегопадов был ограничен въезд крупногабаритного транспорта. Такие меры столичные власти предприняли, чтобы избежать транспортного коллапса.