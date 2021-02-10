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Под Киевом образовался бесконечный затор из авто: появилось видео

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 10:40
Под Киевом образовался бесконечный затор из авто: появилось видео На Одесской трассе огромный затор из фур (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

На Одесской трассе образовался огромный затор из крупногабаритных автомобилей, которые движутся в сторону столицы.

Видео с коллапсом, вызванным непогодой, появилось в Facebook Киев Оперативный.

"Бесконечный поток фур на Одесской трассе, которые направляются в сторону Киева", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что грузовые авто заняли одну из полос трассы в направлении столицы.

Огромный затор из фур на Одесской трассе (видео: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях украинцы высказывают свое мнение о ситуации на въезде в столицу. Вот что пишут пользователи:

  • Они вчера с утра стоят там, их не пускают.
  • Вже якось насторожує, їх така кількість, щоб то не був гумконвой...
  • Какой поток? Они запаркованные стоят. Их не пропускают в город.
  • Просто окружная дорога не приоритетная стройка, есть видно места, где можно побыстрее денег наворовать.

Отметим, что 8-9 в Киеве из-за снегопадов был ограничен въезд крупногабаритного транспорта. Такие меры столичные власти предприняли, чтобы избежать транспортного коллапса.

Ранее мы писали, что такой же затор образовался из-за непогоды на Житомирской трассе в направлении столицы.

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