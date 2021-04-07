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Под Киевом обнаружили огромную свалку, где бегают свиньи и лежат трупы животных

Автор: Styler

Под Киевом активисты обнаружили свалку площадью примерно 1 гектар. Она находится в селе Григорьевка. Местные жалуются, что по ней бегают свиньи и козы, а также там лежат трупы животных.

Об этом сообщил активист Руслан Трегуб на своей странице в Facebook.

По его словам, с ним связался местный житель, который пригласил приехать в село и все увидеть своими глазами. Свалка находится возле реки Красна и из-за этого она сильно загрязняется.

По свалке часто бегают, свиньи и козы и их природные опорожнения стекают в реку Красна через вырытые траншеи. Активисты вызвали полицию и написали заявление. Кроме того, они опубликовали видео.

Напомним, житель села под Житомиром устроил свалку химических отходов. Мужчина занимается бизнесом и постоянно свозит к своему дому десяток бочек с отходами краски и битума.

Местные жители жалуются, что из-за этого по всей территории села разносится резкий химический запах. При этом сами бочки мужчина продает как тару, а вот отходы просто выливает в собственный огород и сжигает.

Когда проходят дожди, то вредные вещества попадают к соседям в колодцы и в почву на огородах. Местным жителям пришлось обратиться за помощью к экологам.

Мы также писали о том, что в Украине нашли тайные свалки с тоннами опасных медицинских отходов, COVID-тестов и пробирок.

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