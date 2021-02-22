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Под Киевом новый школьный скандал: учитель подбил детей на опасные игры

Автор: Анна Шиканова

В Ирпене Киевской области разгорелся новый школьный скандал. Старшеклассники едва не покалечили ученика 5-го класса и все это происходило в присутствии педагога.

Видео инцидента быстро разлетелось по соцсетям и родители осудили поведение преподавателя. Детали сообщили в ТСН.

На видеоролике, который оказался в сети, два ученика старших классов раскатали за руки пятиклассника и случайно его уронили. Мальчик ударился головой об пол. Все это происходило в присутствии учителя. Известно, что пятиклассник сильных повреждений не получил и уже вернулся к занятиям.

Однако видеоролик вызвал негодование в социальных сетях. Украинцы в комментариях отметили, что в таких травмоопасных играх виноват преподаватель. Якобы именно он предложил проучить пятиклассника за то, что тот не выключил свет в зале и подговорил старшеклассников устроить такое наказание.

На видео видно, что старшеклассники и пятиклассник заходят в помещение, и педагог дает им задание. А после этого старшие дети хватают за руки младшего и начинают его раскачивать. Но в какой-то момент у одного из старшеклассников ребенок выскальзывает из рук и падает на пол. Удар приходится на спину и голову.

Учитель отрицает свою вину, но руководство школы приняло решение начать служебное расследование. Учителя физкультуры отстранили от занятий.

В школе Ирпеня разгорелся скандал

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове разгорелся языковой скандал и тренеру УПЛ дали желтую карточку.

А также рассказывали о том, что скандал с отделением Укрпочты в Кривом Роге получил продолжение.

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