Под Киевом нашли еле живого ребенка: подробности жуткого ЧП

Под Киевом горе-отец жестоко избил своего четырехлетнего сына и бросил прямо посреди улицы. Инцидент произошел в селе Большая Ольшанка. Едва живого лежащего мальчика обнаружил случайный прохожий, который и вызвал "скорую". Об этом 28 декабря сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

Прибывшие медики сообщили о ЧП правоохранителям, и на место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции.

Ребенка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии и с многочисленными травмами. У малыша была сломаны правая рука, левая нога, были переломы ребер и костей черепа. Благодаря оперативному вмешательству врачей, трагедии удалось избежать, и жизнь мальчика была спасена.

Полиция выяснила место жительства 44-летнего отца малыша и во время обыска обнаружила и изъяла одежду и обувь с пятнами, похожими на кровь.

Под Киевом горе-отец жестоко избил 4-летнего ребенка до полусмерти (Фото: kv.npu.gov.ua)

По подозрению в нанесении смертельных побоев мальчику мужчина был задержан.

Объяснить действия горе-отец не смог и заявил, что ничего не помнит, так как был пьяный. В крови злоумышленника на момент содержание алкоголя составило 1,57 промилле.

По факту жуткого инцидента было возбуждено уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Суд будет избирать ему меру пресечения.