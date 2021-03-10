Под Киевом мужчина выдумал историю о домашнем насилии, чтобы "копы" подбросили домой

Инцидент произошел во вторник, 9 марта, около девяти часов вечера. Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что избил свою мать. При этом он уточнил, что находится на улице Головатого, недалеко от бориспольского железнодорожного вокзала.

Правоохранители приехали на место, и заметили у мужчины признаки опьянения. Он повторил, что избил мать и указал на дом, где, они якобы проживают. При этом входная дверь была закрыта и на стук никто не открывал.

Полицейские позвонили сестре мужчины и узнали, что он и их мать на самом деле живут совсем в другом месте - в селе Старица. После этого патрульные поняли, что мужчина никого не избивал, и вызвал их, чтобы его подвезли домой. За ложный вызов ему вынесли соответствующий админпротокол.

Мужчине грозит штраф от 51 до 119 гривен. Стоит отметить, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает более значительное наказание для таких шутников.

За заведомо ложный вызов полиции, скорой помощи или спасателей предлагается увеличить штрафы от 3 400 до 10 200 гривен.