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Под Киевом мужчина выдумал историю о домашнем насилии, чтобы "копы" подбросили домой

Новина українською → Среда 10 марта 2021 22:52
Под Киевом мужчина выдумал историю о домашнем насилии, чтобы "копы" подбросили домой Под Киевом мужчина обманул полицию, чтобы его подбросили домой (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Борисполе Киевской области 30-летний мужчина выдумал историю о домашнем насилии, чтобы патрульные его бесплатно завезли домой на служебной машине, но ему выписали штраф за заведомо ложный вызов.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел во вторник, 9 марта, около девяти часов вечера. Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что избил свою мать. При этом он уточнил, что находится на улице Головатого, недалеко от бориспольского железнодорожного вокзала.

Правоохранители приехали на место, и заметили у мужчины признаки опьянения. Он повторил, что избил мать и указал на дом, где, они якобы проживают. При этом входная дверь была закрыта и на стук никто не открывал.

Полицейские позвонили сестре мужчины и узнали, что он и их мать на самом деле живут совсем в другом месте - в селе Старица. После этого патрульные поняли, что мужчина никого не избивал, и вызвал их, чтобы его подвезли домой. За ложный вызов ему вынесли соответствующий админпротокол.

Мужчине грозит штраф от 51 до 119 гривен. Стоит отметить, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает более значительное наказание для таких шутников.

За заведомо ложный вызов полиции, скорой помощи или спасателей предлагается увеличить штрафы от 3 400 до 10 200 гривен.

Напомним, под Львовом пьяный водитель устроил гонки и перестрелку с полицией.

Ранее в Киеве пассажир разбил голову в подземке и не смог получить помощь от работников метро.

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