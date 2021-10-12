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Под Киевом мужчина поджег дверь квартиры бывшей жены, но его настигла карма

Автор: Людмила Жукова

В Вишневом мужчина решил устроить пожар бывшей жене. Он поджег ее квартиру, но сам пострадал от огня. Пламя перекинулось на него и он получил ожоги.

Об этом сообщается на странице Киевской полиции в Facebook.

Как все произошло

Инцидент произошел 11 октября на улице Машиностроителей в Вишневом. На место пожара выезжала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа отдела полиции, представители ГСЧС и скорая медицинская помощь. Жителей многоэтажки эвакуировали, а пожар потушили.

Карма настигла поджигателя

В настоящее время от огня пострадал 54-летний мужчина, вероятный виновник возгорания. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами. Пока что не сообщается, почему он решил таким способом насолить бівшей супруге.

В Вишневом мужчина поджег квартиру бывшей супруги (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Как мы ранее писали, во Львовской области произошел пожар в жилом доме.

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