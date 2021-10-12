Под Киевом мужчина поджег дверь квартиры бывшей жены, но его настигла карма

В Вишневом мужчина решил устроить пожар бывшей жене. Он поджег ее квартиру, но сам пострадал от огня. Пламя перекинулось на него и он получил ожоги.
Об этом сообщается на странице Киевской полиции в Facebook.
Инцидент произошел 11 октября на улице Машиностроителей в Вишневом. На место пожара выезжала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа отдела полиции, представители ГСЧС и скорая медицинская помощь. Жителей многоэтажки эвакуировали, а пожар потушили.
В настоящее время от огня пострадал 54-летний мужчина, вероятный виновник возгорания. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами. Пока что не сообщается, почему он решил таким способом насолить бівшей супруге.
Как мы ранее писали, во Львовской области произошел пожар в жилом доме.