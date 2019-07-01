ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Киевом в мусорке обнаружили тело младенца: детали ЧП

STYLERПроисшествия    01.07.2019 - 14:57
Под Киевом в мусорке обнаружили тело младенца: детали ЧП
Фото: коллаж РБК-Украина

Полиция разыскивает горе-мать, которая выбросила новорожденного

Под Киевом горе-мать выбросила новорожденного мальчика на помойку. Вопиющий инцидент произошел в городе Узин. Тело младенца обнаружили случайные прохожие, которые сообщили правоохранителям об ужасной находке. Об этом 1 июля рассказали в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

Замотанное тело ребенка нашли возле мусорного бака на улице Котляревского.

На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции и судмедэксперт.

Тело младенца было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Под Киевом в мусорке обнаружили тело младенца: детали ЧП

Фото: kv.npu.gov.ua

"Предварительно установлено, что ребенок умер до начала физиологических родов", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители разыскивают мать найденного мертвого младенца.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК.

Как сообщалось ранее, весной в Рубежном Луганской области местные жители обнаружили тело грудного ребенка прямо во дворе жилого дома. Младенец стал третьим, которого обнаружили мертвым в течение одной недели. Так, перед этим в Киеве в Дарницком парке обнаружили тело мертвого младенца. 

Напомним, в Ровно неблагополучная мать оставила семимесячного младенца одного в квартире и исчезла на три недели. Ребенка обнаружили соседи. 

На Донбассе горе-отец держал 6-летнего сына на цепи: шокирующие фото "Психиатр" с ножом охотился за киевлянкой с ребенком: в сети паника (видео) 
Новости Украины полицияКиевская областьрозысксмерть ребенка
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь