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Под Киевом компания подростков жестко избила мужчину: причина поступка вас удивит

Автор: Людмила Жукова

В Новоселках Киевской области группа подростков жестко избила мужчину. Инцидент произошел в ЖК "Одесский бульвар". Мужчина работал дворником в новострое, но попал под жесткую силу молодых людей.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Сегодня днем ​​в ЖК "Одесский бульвар" стая подростков по неизвестным причинам избила местного дворника. Сейчас это событие расследуют полицейские", - сказано в сообщении под видео.

В комментариях пользователи отметили, почему произошла эта кошмарная история. Дело в том, что подростки долгое время хотели пройти в подъезд, но консьержка их не пускала. За нее заступился дворник и жестко за это поплатился.

Под Киевом подростки напали на дворника

  • Довго ходили територією, намагалися заходити до парадних. Консьэржки не пускали, двірник заступився за консьєржку одного з під'їздів і на нього напали.
  • Стая диких собак.
  • На перший випадок, двірникові двохнедільну відпустку за рахунок батьків, а цим чмирям прибирально виправні роботи на два тижні, замість цього двірника.
  • Паразиты, место такое, что приезжие вряд ли, где-то рядом живут.

Как мы ранее писали, в Крыму школьники напали на девочку крымскотатарской национальности. Девочку жестоко оскорбляли и применяли физическую силу. Инцидент произошел в Бахчисарае.

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