Под Киевом компания подростков жестко избила мужчину: причина поступка вас удивит
В Новоселках Киевской области группа подростков жестко избила мужчину. Инцидент произошел в ЖК "Одесский бульвар". Мужчина работал дворником в новострое, но попал под жесткую силу молодых людей.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"Сегодня днем в ЖК "Одесский бульвар" стая подростков по неизвестным причинам избила местного дворника. Сейчас это событие расследуют полицейские", - сказано в сообщении под видео.
В комментариях пользователи отметили, почему произошла эта кошмарная история. Дело в том, что подростки долгое время хотели пройти в подъезд, но консьержка их не пускала. За нее заступился дворник и жестко за это поплатился.
Под Киевом подростки напали на дворника
- Довго ходили територією, намагалися заходити до парадних. Консьэржки не пускали, двірник заступився за консьєржку одного з під'їздів і на нього напали.
- Стая диких собак.
- На перший випадок, двірникові двохнедільну відпустку за рахунок батьків, а цим чмирям прибирально виправні роботи на два тижні, замість цього двірника.
- Паразиты, место такое, что приезжие вряд ли, где-то рядом живут.
Как мы ранее писали, в Крыму школьники напали на девочку крымскотатарской национальности. Девочку жестоко оскорбляли и применяли физическую силу. Инцидент произошел в Бахчисарае.