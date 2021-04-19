Под Киевом компания подростков жестко избила мужчину: причина поступка вас удивит

В Новоселках Киевской области группа подростков жестко избила мужчину. Инцидент произошел в ЖК "Одесский бульвар". Мужчина работал дворником в новострое, но попал под жесткую силу молодых людей.

"Сегодня днем ​​в ЖК "Одесский бульвар" стая подростков по неизвестным причинам избила местного дворника. Сейчас это событие расследуют полицейские", - сказано в сообщении под видео.

В комментариях пользователи отметили, почему произошла эта кошмарная история. Дело в том, что подростки долгое время хотели пройти в подъезд, но консьержка их не пускала. За нее заступился дворник и жестко за это поплатился.

Под Киевом подростки напали на дворника