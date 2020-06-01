Под Киевом изуродовали фонтан: появилось видео с "дикарями"

В Боярке Киевской области неизвестные ночью вылезли на фонтан и в результате он сломался. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook и опубликовали видео.

На кадрах видно, как компания, сидящая рядом на лавочке веселится, один из молодых людей решает взобраться на фонтан, но тот не выдерживает и падает.

Интересно, что это уже не первый раз, когда фонтан потерпает от того, что на него взбираются люди. Совсем недавно туда попыталась взобраться женщина с ребенком на плечах. Местная жительница хотела сделать фото, но фонтан развалился, едва не покалечив ребенка.

Отметим, что на днях по всей Украине запустили фонтаны. Столичные фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября. В вечерние часы на них будут включать светодиодное и музыкальное сопровождение.

Как мы ранее писали, женщина с ребенком на плечах рухнула с 3-метрового фонтана.