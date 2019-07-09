Под Киевом в ДТП сгорели военные: детали жуткой аварии (видео)

Смертельное ДТП под Киевом, в котором погибли двое военных ВСУ, произошло по вине водителя легкового автомобиля "Тойота", который врезался в колесо грузовика "Газ-32223". Авария произошла в два часа ночь 9 июля на Житомирской трассе. Двое контрактников сгорели, еще один получил травмы и был госпитализирован и находится в реанимации. Об этом передает ТСН.

Отмечается, что семьям погибших военнослужащих предоставят все соответствующие льготы, ведь бойцы правопорядка погибли во время несения службы.

Всего в грузовике находились девять военных. Они ехали в Киев, чтобы конвоировать подозреваемых на заседания суда в Житомир, которое было назначено на 9 утра.

На середине пути в автомобиль врезалась легковушка, которая двигалась в попутном направлении.

Грузовик врезался в ограждение и загорелся. Сейчас на месте ДТП осталась обугленная военная форма. Машины забрали в рамках расследования происшествия как вещдоки.

Фото: скриншот

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК.

Также идет служебное и полицейское следствия.

36-летнего водителя "Тойоты" задержали. У него взяли пробы крови на анализ на предмет содержания алкоголя. Предварительно мужчина был трезв.

В случае признания виновным в смертельном ДТП он может оказаться за решеткой на 10 лет.

Фото: место ДТП (kv.npu.gov.ua)

У пострадавшего водителя грузовика переломы конечностей, ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма.

Остальные шестеро военных от госпитализации отказались.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, 7 июля в Киеве внедорожник Nissan Patrol с четырьмя военными влетел на крышу легкового автомобиля Volkswagen Jetta и остановился на капоте. В салоне разбитого автомобиля вместе с водителем находился также девятилетний ребенок. После ДТП военные открутили номера на авто и скрылись.

Также мы писали о том, что 6 июля в Запорожье произошло отвалившееся колесо автомобиля УАЗа Нацгвардии сбило велосипедиста - знаменитого путешественника Владимира Супруненко. Пострадавшего на "скорой" увезли в больницу.