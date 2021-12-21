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Под Киевом директор и воспитательница детсада подрались на глазах у детей: почему возник конфликт

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Ирпень , Вторник 21 декабря 2021 15:15
Под Киевом директор и воспитательница детсада подрались на глазах у детей: почему возник конфликт Под Киевом в садике на глазах у детей возникла драка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Ирпень Киевской области в частном детском саду на глазах у маленьких детей подрались директор и воспитательница.

Так, конфликт случился еще 9 декабря, а придали ему огласку только сейчас, сообщают "Вікна-новини".

На записи с видеокамер видно, как женщины кричат друг на друга и применяют силу. К тому же в этот момент между ними пробегает маленькая девочка. А все остальные дети находились рядом в комнате.

Почему возникла драка

Воспитательница рассказала, что ссора возникла из-за задолженности по зарплате. В частности, директор не отдавала ей зарплату - 17 тысяч гривен. Также женщина не была оформлена в детсаду, а деньги получала наличными.

Кроме того, она добавила, что не пошла выяснять отношения с начальницей как можно дальше от детей, потому что в других комнатах нет видеонаблюдения.

В частности, она объяснила, что директор сама напала на нее во время ссоры.

По словам директора, она никого не била, а лишь толкала воспитательницу. Она заявила, что конфликт возник из-за того, что женщина не давала повесить курточку.

Драку пришлось разнимать кухарке, которая прибежала, когда услышала крик.

После инцидента родители начали забирать детей из детсада и требуют вернуть деньги - 6 тысяч гривен за месячный абонемент. Директор пожаловалась, что из-за скандала садик обанкротился и выставлен на продажу за 5 тысяч долларов.

Ранее мы сообщали, что под Полтавой воспитатели в садике заклеивали скотчем рот девочке.

Также мы писали, что в Житомире воспитательница в садике ударила ребенка по лицу.

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