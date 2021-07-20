Под Киевом девушки избили подругу при маленьком ребенке (видео)

В Киевской области лучшие подруги начали выяснять отношения словесно, но потом конфликт перешел в избиение. При этом рядом присутствовал младенец.

Об этом сообщает Telegram-канал " Украина в шоке ".

На видео видно, как девушка забилась в угол и ее бьют даже ногами. После инцидента жертва написала заявление в полицию.

"Очевидцы драки, уже по традиции, не спешили разнимать драку", - говорится в сообщении.

Напомним, в Италии 52-летняя украинка избила 87-летнюю женщину, за которой она присматривала. При этом удары она ей наносила ногами и кулаками. Гражданку Украины застали в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители подозревают, что украинка не раз уже избивала свою подопечную. Во время задержания она сопротивлялась и напала на полицейского.

У избитой пожилой женщины были достаточно серьезные повреждения. Ее положили в больницу на 15 суток.

Правоохранители отметили, что между женщинами произошла ссора, когда украинка пришла домой в нетрезвом состоянии.

Мы также писали о том, что в Запорожье мужчина жестоко избил бывшую возлюбленную в магазине одежды, а полицейские его отпустили. После нападения девушку забрала "скорая помощь". Также пострадала и другая сотрудница магазина, которая хотела успокоить мужчину.