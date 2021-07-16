Под Киевом девушка облила себя бензином и подожгла: во всем виновата неразделенная любовь

В поселке Ставки Фастовского района 17-летняя девушка облила себя бензином и подожгла. Причиной такого отчаянного поступка стала неразделенная любовь.
Детали происшествия сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Киевской области.
Как установили сотрудники правоохранительных органов, 17-летняя девушка употребляла алкогольные напитки вместе со своим 24-летним другом. Откровенные разговоры привели и спиртное привели к тому, что несовершеннолетняя совершила необдуманный поступок.
К счастью, ее друг не растерялся и вылил на девушку ведро холодной воды, чтобы быстро потушить пламя. Несовершеннолетняя отделалась незначительными ожогами.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетней к административной ответственности по ст. 184 КУпАП.
А вот парня в полиции решили наказать – на него составили протокол об административном нарушении по ст. 180 КУпАП (Доведение несовершеннолетней до состояния опьянения).
Кроме того, в полиции обратились к родителям подростков и попросили проявить больше внимания к проблемам детей.
"Подростковый возраст – это время становления личности. Психика молодого человека только начинает формироваться, поэтому первые разочарования, которые случаются с "вчерашним детьми" сопровождаются настоящей драмой. Именно поэтому подростки иногда совершают попытки суицида или уходят в различные зависимости. И самое главная задача родителей и родных – помочь, посоветовать или проявить поддержку", - отметили в полиции.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре школьница повторила челлендж из интернета и едва не погибла.
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