Под Киевом в день выборов убили журналиста: первые подробности трагедии

В Славутиче Киевской области в день выборов, 21 июля, произошло жуткое нападение на журналиста. Первые детали трагедии рассказали в издании "Подробности".

Сообщается, что трое неизвестных напали на местного журналиста Юрия Булата средь белого дня, прямо на глазах у людей. Они бросились на него с ножом и нанесли ему травмы, несовместимые с жизнью. Молодой парень скончался на месте от полученных ножевых ранений.

Юрий Булат (социальные сети)

Как рассказали очевидцы, нападавших было трое. Между мужчинами сначала завязалась словесная перепалка, которая потом переросла в драку. Один из злоумышленников внезапно достал нож и ударил Юрия Булата прямо в горло, перерезав сонную артерию.

Сотрудники полиции смогли задержать двоих злоумышленников, третьего на данный момент – еще разыскивают. Инцидент попал на камеры скрытого видеонаблюдения и лица преступников были зафиксированы.

Что стало причиной конфликта и почему злоумышленники набросились на молодого человека – на данный момент неизвестно. Полиция Киевской области проводит расследование и устанавливает все подробности трагедии.

Убийство в Славутиче в день выборов (YouTube/Марина Гаврильченко)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львовской области неадекват совершил жуткое преступление. Он изувечил 51-летнюю женщину, убил ее и тело спрятал в лесополосе.

А также рассказывали о том, что в Киеве обнаружили тело связанной и окровавленной женщины. Через некоторое время правоохранители вышли на след убийцы.