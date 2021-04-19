Под Киевом бойцовская собака напала на 7-летнего мальчика: разорванная мочка уха

В воскресенье, 18 апреля, под Киевом в Броварах американский стаффордширский терьер напал на семилетнего мальчика на территории спортивной площадки, которая находится возле дома №10 на ул. Незалежности.
Об этом сообщает местное издание "Трибуна Бровары".
По словам очевидца, мальчик катался на качелях на детской площадке, которая граничит с огражденной сеткой футбольного поля. В тот момент по полю женщина выгуливала свою собаку. Животное без намордника и поводка бегало внутри ограждения.
Мужчина шел домой, когда внезапно услышал крики. Он повернулся и увидел, как женщина оттягивает пса от ребенка.
Отец ребенка рассказал, что его сын пошел гулять в соседний двор к однокласснику. Друг учил уроки, поэтому мальчик ждал отца, чтобы пойти в магазин.
Ребенок решил зайти на футбольное поле и открыл калитку. Владелица пса накричала на него чтобы он быстро вышел, и мальчик побежал, но за ним погналась собака. Она повалила его на землю.
Свидетели говорят, что женщина не могла самостоятельно надеть животному намордник и поводок, и просила у них помощи. Ребенку вызвали скорую помощь и его госпитализировали.
Собака напала на мальчика во дворе (фото: brovary.net.ua)
Отец говорит, что у ребенка только разорванная мочка левого уха. Ему зашили рану и через 10 дней должны снять швы. Но мальчик сильно испугался, поэтому понадобится помощь детского психолога.
Собака напала на мальчика во дворе (фото: brovary.net.ua)
Владельцы собаки осознают свою вину и готовы компенсировать расходы на лечение ребенка. Они показали документы на животное, но справок о прививках пса не предоставили.
Напомним, под Киевом жена выгнала пожилого мужа из дома после чего он поселился в будке.
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