Под Киевом бизнесмена расстреляли на глазах у 7-летнего сына: подробности

Под Киевом киллеры расстреляли бизнесмена, вице-президента боксерского клуба 44-летнего Игоря Плекана. Расправа произошла на глазах у маленького сына, который выжил чудом.

Произошло это в автомобиле, на котором мужчина с 7-летним ребенком ехали на дачу в Артемовку Бориспольского района, говорится в сюжете Надзвичайних новин.

Когда автомобиль был у железнодорожного переезда, неизвестные выпрыгнули из кустов и стали в упор расстреливать машину из автоматического оружия. Тяжело раненому бизнесмену удалось съехать в поле и проехать еще около 300 метров. Сын чудом не получил ранений.

Игорь Плекан (скрин из видео)

Сообщается, что киллеры приказали мальчику бежать подальше. Он добежал до дома и показал матери, где искать отца. Увы, было уже поздно. Ранения оказались смертельными.

Жена Игоря Плекана говорит, что мужу и ранее неоднократно угрожали. В частности, под дом подбрасывали похоронные венки.

Сейчас полицейские занимаются расследованием громкого дела и прорабатывают всевозможные версии.

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