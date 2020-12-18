Под Киевом бандиты мучали целую семью, используя самые жуткие пытки 90-х

В Киевской области бандиты напали на бизнесмена и его семью. Преступники жутко пытали всех членов семейства в течение часа. Они использовали самые изощренные издевательства: пытали утюгом, резали ножом и заливали в глаза водку, требуя информацию о месте хранения денег. Об этом сообщил на своей Facebook-странице начальник полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Нападение произошло еще 30 ноября, но сейчас полиция задержала преступников и показала их в сети. В результате нападения бандиты забрали у семьи 3000 долларов, 8000 гривен, унесли ювелирные изделия и другие ценности, а также угнали два автомобиля, которые были припаркованы во дворе.

Вещи бандитов, изъятые при обыске (фото: Андрей Небитов/Facebook)

Как рассказали в полиции, в состав банды входили пять человек. Все они жители города Ирпень, кроме лидера группировки - 31-летнего киевлянина. Ранее он отбывал наказание за кражу из квартиры и совершение грабежа. Некоторые из участников организованной банды ранее участвовали в рейдерских захватах.

В состав банды входило 5 человек (фото: Андрей Небитов/Facebook)

Сейчас лидер и члены банды задержаны и находятся в СИЗО. По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 187 (разбой), ст. 257 (бандитизм) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Как мы ранее писали, в Киеве задержали банду из четверых человек. Они похитили юриста и требовали от него несуществующий долг.