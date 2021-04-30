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Под Киевом авто на бешеной скорости сбило лося: итог ДТП - на фото

Автор: Людмила Жукова

Под Киевом на Житомирской трассе машина на большой скорости сбила лося. Животное внезапно выбежало на дорогу и угодило под колеса автомобиля. К сожалению, оно погибло.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Telegram.

ДТП произошло на 93 километре трассы. По предварительным данным, животное внезапно выбежало на дорогу и попало под колеса автомобиля. От полученных травм животное скончалось.

Автомобиль также получил повреждения. У него выбиты стекла.

На месте аварии работали правоохранители. Причины ДТП сейчас устанавливают патрульные.

В Киеве автомобиль наехал на лося (фото: dtp.kiev.ua)

В комментариях украинцы отреагировали на трагичное происшествие.

  • Во всех цивилизованных странах трассы такого уровня ограждены. Для миграции животных построены экодуки, нет левых поворотов и разворотов. Но мы живем на дне.... дороги такой загруженности усеяны сбитыми животными.
  • А в Європі загороди по обочині,а в нас лосів збивають.
  • На этой трассе есть знаки о выходе на дорогу лесных зверей? Наверное, необходимо акцентировать внимание дорожной полиции.
  • Ужас. Это он к ним запрыгнул получается?

Как мы сообщали ранее, ученый рассказал печальную правду о животных в Чернобыле.

Также мы писали, что под Киевом мужчина погиб из-за лося.

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