Под Киевом 19-летний студент умер после вакцинации: что известно

13 сентября студент прошел вакцинацию около 14:30. До вакцинации чувствовал себя хорошо, но уже к вечеру самочувствие начало ухудшаться. А вечером ему стало совсем плохо, врачи более часа пытались спасти ему жизнь, но к сожалению, парень скончался.

"К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18:30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20:15 начались судороги. В 20:35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20:45. Врачи реанимировали Вову час", - рассказали в учебном заведении.

Владимир Сало учился на третьем курсе по специальности "Филология". Родом он был из села Добросин Львовской области, воспитывался в многодетной семье, среди пятерых детей он был самым младшим сыном. В институте о нем отзываются очень тепло.

19-летний Владимир Сало скончался после вакцинации

"В течение всего обучения работал репетитором английского языка онлайн. Любил читать, был очень любознательным человеком. Владимир был очень добрым и отзывчивым. Несколько раз он, из желания спасти чью-то жизнь, сдавал донорскую кровь. Помогал как волонтер на Празднике благодарности в Киеве 12 сентября", - отметили в УГИ.

По предварительному заключению от медиков, студент скончался из-за сердечно-легочной недостаточности и отека легких, также – от коронарной недостаточности. Точная причина смерти 19-летнего парня станет известна после медицинских исследований – через месяц.