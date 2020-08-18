ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Под Киевом 16-летняя девушка исчезла с младенцем после прогулки: родные в отчаянии

Киев, Вторник 18 августа 2020 09:06
Под Киевом 16-летняя девушка исчезла с младенцем после прогулки: родные в отчаянии
Под Киевом 16-летняя девушка исчезла вместе младенцем (коллаж РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В городе Вишневое под Киевом разыскивают 16-летнюю девушку с младенцем на руках

Под Киевом разыскивают 16-летнюю Алину Галат, которая пошла прогуляться со своим 1,5-месячным сыном Артемом и бесследно исчезла. Родные девушки в отчаянии, и просят о помощи в поисках.

Алина вышла c детской коляской гулять 17 августа около 18:00. Об этом сообщается в Facebook Розыска детей ГУНП в Киевской области.

Они с сыном проживают с родными в городе Вишневое по улице Григория Сковороды.

Приметы Алины: на вид 16-17 лет, рост 162 см, плотного телосложения, волосы темно-каштановые средней длины, лицо овальное, глаза голубые.

В день исчезновения была одета в серую футболку и синие джинсовые шорты выше колен.

1,5-месячный Артем одетый в комбинезон "человечек" белого цвета, шапочку белого цвета.

Ребенок был в коляске песочного цвета с ярко-красными вставками.

Под Киевом 16-летняя девушка исчезла с младенцем после прогулки: родные в отчаянииПод Киевом 16-летняя девушка исчезла с младенцем после прогулки: родные в отчаянии

Алина Галат и Артем (фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti)

При получении любой информации о возможном местонахождении девушки с младенцем просят звонить по телефону спецлинии полиции "102".

Ранее мы писали, что под Днепром 7-летний мальчик погиб во время отдыха в лагере. Появились детали страшной трагедии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Помогите найти
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь