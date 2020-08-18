Под Киевом 16-летняя девушка исчезла с младенцем после прогулки: родные в отчаянии

Под Киевом 16-летняя девушка исчезла вместе младенцем (коллаж РБК-Украина)

В городе Вишневое под Киевом разыскивают 16-летнюю девушку с младенцем на руках

Под Киевом разыскивают 16-летнюю Алину Галат, которая пошла прогуляться со своим 1,5-месячным сыном Артемом и бесследно исчезла. Родные девушки в отчаянии, и просят о помощи в поисках.

Алина вышла c детской коляской гулять 17 августа около 18:00. Об этом сообщается в Facebook Розыска детей ГУНП в Киевской области.

Они с сыном проживают с родными в городе Вишневое по улице Григория Сковороды.

Приметы Алины: на вид 16-17 лет, рост 162 см, плотного телосложения, волосы темно-каштановые средней длины, лицо овальное, глаза голубые.

В день исчезновения была одета в серую футболку и синие джинсовые шорты выше колен.

1,5-месячный Артем одетый в комбинезон "человечек" белого цвета, шапочку белого цвета.

Ребенок был в коляске песочного цвета с ярко-красными вставками.

Алина Галат и Артем (фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti)

При получении любой информации о возможном местонахождении девушки с младенцем просят звонить по телефону спецлинии полиции "102".

Ранее мы писали, что под Днепром 7-летний мальчик погиб во время отдыха в лагере. Появились детали страшной трагедии.