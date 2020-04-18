В Киево-Печерской Лавре новая вспышка коронавируса: десятки зараженных

Коронавирус в Украине диагностировали сегодня у рекордного количества человек - за сутки подтвержден 501 новый случай инфицирования COVID-19. Также стало известно о новой вспышке зараженных в Киево-Печерской Лавре, закрытой на карантин.

18 апреля в святыне было обнаружено еще 26 больных коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале "Новина".

Всего в Лавре уже более сотни инфицированных. В трех случаях болезнь у пациентов привела к летальному исходу.

В то же время в УПЦ МП сообщили о выздоровлении от коронавируса шестерых монахов и послушников, которые уже вернулись в Киево-Печерскую лавру. Их поселили в специальном корпусе, который подготовили службы эпиднадзора за их здоровьем будут наблюдать врачи.

На Пасху в Киеве у 179 храмов будут дежурить сотрудники полиции и Нацгвардии. Правоохранители станут проводить профилактические беседы с прихожанами, а на самых явных нарушителей карантинных правил составят админпротоколы и оштрафуют.

В полиции столицы уже сделали заявление, что стражи порядка будут жестко реагировать на нарушение карантина на Пасху.

Так, ранее в МВД заявили о том, что если в храмы на праздник Пасху пойдет хотя бы десятая часть верующих, то будет вспышка коронавируса.

При этом стоит отметить, что согласно проведенному социологическому исследованию в преддверии пасхальных праздников, пойти в храм на Пасху планируют более 5,5% украинцев.