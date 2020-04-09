В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились десятки: Кличко бьет тревогу

Коронавирус в Украине диагностирован уже у 1892 пациентов, а в Киеве за прошедшие сутки заразились 11 женщин, 29 мужчин и полугодовалый ребенок.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Киево-Печерской лавре зафиксировано 26 больных COVID-19.

"Сложно представить, какой может быть цепь дальнейшей передачи инфекции", - заявил он на брифинге 9 апреля.

Также мэр признался, что из-за такой ситуации очень обеспокоен, так как опасается резкого увеличения количества зараженных после Пасхи 19 апреля.

"Вот почему я с волнением ожидаю нынешней Пасхи - чтобы после праздников резко не обострилась, чтобы у нас не было сотен новых больных", - сказал Кличко.

Отметим, что Минздрав прогнозирует пик заболеваний 14-15 апреля - за несколько дней до Пасхи.

Из-за карантина церкви и храмы в Украине не будут закрывать, но праздничные богослужения будут проводить в онлайне и без прихожан. Во Всеукраинском совете церквей уже призвали верующих придерживаться всех рекомендаций медиков и распоряжений относительно ограничительных мер.

В церкви во время богослужения могут присутствовать одновременно: священник, служка, дьяк и лица, которые технически обслуживают службу и обеспечивают онлайн-трансляцию. У всех присутствующих обязательно должны быть маски или респираторы. Без защитного средства в церкви разрешено быть только священнику.

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