UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києво-Печерській лаврі неадекват атакував ікону: що відомо (фото)

Свято-Успенський собор на території Лаври (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У Києво-Печерській лаврі чоловік атакував ікону Спасителя. Цінність пошкоджена, а з неадекватом розбиралася поліція..

Подробиці дізнайтеся в матеріалі Styler далі.

Що саме трапилося

Як повідомила УПЦ на своєму сайті, у храмі преподобного Агапіта Печерського Свято-Успенської Києво-Печерської лаври сталося непередбачуване.

Чоловік зайшов до церкви і жбурнув каменем в ікону Спасителя. Цінність було пошкоджена, зокрема, розбилося захисне скло на іконі.

Зловмисника спочатку затримали обурені віряни, а потім його заарештували правоохоронці.

 

"На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці зафіксували свідчення очевидців, братія написала заяву про скоєння злочину", - йдеться у повідомленні.

Які саме мотиви були в чоловіка - невідомо. 

Наразі справою займається поліція.

Чоловік атакував ікону в Лаврі (фото: news.church.ua) 

Нагадаймо, що суд зобов'язав Українську православну церкву Московського патріархату повернути заповіднику "Києво-печерська лавра" майно Нижньої лаври.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ