Киевлянка застукала мужа возле гостиницы и изуродовала его авто (видео)

Жена изуродовала авто мужа возле гостиницы в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве произошел курьезный инцидент с автомобилем возле гостиничного комплекса

В Киеве жестоко "надругались" над автомобилем, припаркованным возле одного из гостиничных комплексов.

В сети появилось курьезное видео с сильно разрисованной иномаркой белого цвета. Ролик разместили в Telegram dtp.kiev.ua.

Машина исполосована чудными рисунками и орнаментами, а также надписями "Настя" и "Love" розового и голубого цвета. Обиженная женщина постаралась настолько хорошо, что на автомобиле не осталось "живого места". Окрашены в розовый были даже диски.

Авторы видео предположили, что это месть обиженной супруги, которую променяли на любовницу.

"У гостиничного комплекса, видать жена приехала, проверить, как муж переговоры ведет" - говорит автор ролика.

В Киеве возле гостиницы разрисовали авто (видео: YouTube)

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