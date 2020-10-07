Киевлянка скончалась на приеме у стоматолога: подробности инцидента

В Киеве из-за халатности врача в кресле стоматолога скончалась 48-летняя пациентка. Женщина пришла на прием и после укола обезболивающего препарата у нее развилась резкая аллергическая реакция. Медик пытался помочь, но действительно нужные действия так и не предпринял. Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Как сообщается, после укола у пациентки началась аллергия, повлекшая потерю сознания.

"В ходе досудебного расследования установлено, что стоматолог, осуществляя стоматологические процедуры, уколол 48-летней пациентке обезболивающее лекарственное средство, после чего в последней начались проявления аллергической реакции на препарат, и как следствие она потеряла сознание", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе передают, что медик таки пытался оказать помощь женщине: он начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, при этом забыл об одном из самых важных элементов оказания экстренной помощи при анафилактическом шоке.

"В то же время, в противовес существующим протоколам, врач не сделал пациентке инъекцию адреналина. Выводами экспертизы установлено наличие дефекта в виде бездействия врача при оказании медицинской помощи пациентке, а именно не проведении ей необходимого объема мероприятий, направленных на восстановление острых нарушений функции кровообращения и дыхания, в первую очередь - медикаментозных, что имеет причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей", - добавили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, стоматологу уже объявлено о подозрении по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациентки (ч. 1 ст. 140 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от исполнения врачебной деятельности.

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