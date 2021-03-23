UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Киевлянка с COVID-19 не смогла сделать бесплатный тест: "да жалуйся куда хочешь!"

Автор: Styler

В Киеве девушка контактировала с больными коронавирусом, а потом и у нее самой появились симптомы заболевания, и поднялась температура до 38,2. Она хотела сделать бесплатный тест, но ей отказали.

Об этом жительница столицы Ирина Явтушенко написала на своей странице в Facebook.

Девушка позвонила в частную клинику, где у нее заключена декларация с семейным врачом, чтоб взять направление на тест. Ей предложили записаться на онлайн-консультацию с врачом через несколько дней.

К тому времени ее температура стабилизировалась, но остался легкий кашель. Через пару дней с ней связалась врач, но направление на бесплатный тест так и не дали. Девушке объяснили, что частные клиники не предоставляют такую услугу.

"Я была крайне удивлена услышанным, так как с телевизора министр говорит, что каждый человек может взять у семейного врача направление и сделать бесплатный тест, что страна полностью обеспечена тестами", - отметила Ирина.

После этого она позвонила на горячую линию Минздрава, где ей сказали, что тесты есть в государственных амбулаториях, и их без проблем можно сдать по направлению от семейного врача.

"Только по ходу разговора я поняла, что государство обеспечивает экспресс-тестами", - добавила девушка.

Она обрадовалась и этому, потому что возле дома у нее есть такая амбулатория. Ей осталось только взять направление у семейного врача. Направление ей сбросили через СМС.

Она позвонила в амбулаторию, где ей сказали, что тесты они предоставляют только тем пациентам, у которых заключена декларация с их врачом.

"На мою фразу - я буду жаловаться в Минздрав, она не отреагировала от слова совсем, типа ой, да жалуйся куда хочешь и повесила трубку", - отметила Ирина.

В отчаянии она снова набрала горячую линию Минздрава и объяснила всю ситуацию.

Девушке сказали, что амбулатория неправа и предложили оставить жалобу. При этом они пообещали разобраться с ситуацией. Ирина попросила их разобраться с этим побыстрее, поскольку у нее был 5 день болезни и потом экспресс-тест был бы не эффективным.

Ее уверили в том, что разберутся в ситуации, но в итоге никто ей так и не перезвонил. Позже она потеряла обоняние, которое вернулось к ней на 15 день.

"Мораль какая. Сдать бесплатный тест на ковид, которым, по идее меня должно обеспечить государство, мне не удалось. Представьте сколько людей болея вот так в легкой форме, как я, вообще не сдают никаких тестов (я хоть поборолась!). Между нашей ежедневной статистикой и реальностью огромная пропасть", - подытожила девушка.

Напомним, в ковид-больницах Ровно падают в обморок медсестры, к которым постоянно привозят больных.

Ранее стало известно, сколько украинцев умерли от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевКоронавирус
Читайте также
Лечат медом, луком и перцем: врач из Днепра о плачевной ситуации с коронавирусом
Медик рассказал о ситуации с COVID-19 в Одесской области: людей поражает "микс вирусов"
Прогноз погоды