Киевлянка с COVID-19 не смогла сделать бесплатный тест: "да жалуйся куда хочешь!"

Девушка позвонила в частную клинику, где у нее заключена декларация с семейным врачом, чтоб взять направление на тест. Ей предложили записаться на онлайн-консультацию с врачом через несколько дней.

К тому времени ее температура стабилизировалась, но остался легкий кашель. Через пару дней с ней связалась врач, но направление на бесплатный тест так и не дали. Девушке объяснили, что частные клиники не предоставляют такую услугу.

"Я была крайне удивлена услышанным, так как с телевизора министр говорит, что каждый человек может взять у семейного врача направление и сделать бесплатный тест, что страна полностью обеспечена тестами", - отметила Ирина.

После этого она позвонила на горячую линию Минздрава, где ей сказали, что тесты есть в государственных амбулаториях, и их без проблем можно сдать по направлению от семейного врача.

"Только по ходу разговора я поняла, что государство обеспечивает экспресс-тестами", - добавила девушка.

Она обрадовалась и этому, потому что возле дома у нее есть такая амбулатория. Ей осталось только взять направление у семейного врача. Направление ей сбросили через СМС.

Она позвонила в амбулаторию, где ей сказали, что тесты они предоставляют только тем пациентам, у которых заключена декларация с их врачом.

"На мою фразу - я буду жаловаться в Минздрав, она не отреагировала от слова совсем, типа ой, да жалуйся куда хочешь и повесила трубку", - отметила Ирина.

В отчаянии она снова набрала горячую линию Минздрава и объяснила всю ситуацию.

Девушке сказали, что амбулатория неправа и предложили оставить жалобу. При этом они пообещали разобраться с ситуацией. Ирина попросила их разобраться с этим побыстрее, поскольку у нее был 5 день болезни и потом экспресс-тест был бы не эффективным.

Ее уверили в том, что разберутся в ситуации, но в итоге никто ей так и не перезвонил. Позже она потеряла обоняние, которое вернулось к ней на 15 день.

"Мораль какая. Сдать бесплатный тест на ковид, которым, по идее меня должно обеспечить государство, мне не удалось. Представьте сколько людей болея вот так в легкой форме, как я, вообще не сдают никаких тестов (я хоть поборолась!). Между нашей ежедневной статистикой и реальностью огромная пропасть", - подытожила девушка.