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Киевлянин взорвал себя на детской площадке: друг погибшего назвал причину трагедии

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 19:13
Киевлянин взорвал себя на детской площадке: друг погибшего назвал причину трагедии В Киеве мужчина взорвал себя на детской площадке (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве мужчина взорвал себя на детской площадке в Соломенском районе столицы на Чоколовском бульваре днем 12 февраля, и сейчас правоохранители выясняют причины ЧП и что могло побудить мужчину совершить такой поступок. Как рассказывают очевидцы трагедии, киевлянину было 50 лет, у него остались дети.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Украина 24".

По словам друга погибшего, он работал на радиорынке, и последние несколько дней был в подавленном состоянии.

Вероятной причиной трагедии стала ссора с женой, считает Андрей.

"Он попросил всех отойти с детской площадки. Все отошли. Я рядом работаю, услышал взрыв", - рассказал мужчина.

Очевидцы рассказывают, что мужчина достаточно долго сидел на детской площадке и вдруг начал кричать, чтобы люди отошли от него. Через несколько минут произошел взрыв.

Соседка погибшего Вероника говорит, что их дети дружили.

"(У него) жена и трое детей... Сейчас дочь вызвали на опознание. Работал на радиорынке где-то. Сколько лет живем в одном дворе, дети у меня и у него дружили", - рассказала женщина.

Как проинформировали правоохранители, погибший мужчина был 1971 года рождения.

Также в пресс-службе полиции Киева рассказали, что данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований и открыто два уголовных производства.

В частности, по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство, а также по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в конце января в Никополе под Днепром мужчина подорвал на территории детского сада самодельное взрывное устройство. Правоохранители его разыскали и задержали.

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