Киевлянин признался, что заболел коронавирусом: реакция соседей

Коронавирус в Киеве заразил уже 9 жителей столицы. Всего, по данным Минздрава, на 22 марта зарегистрировано 47 зараженных, из них 3 человека скончалось, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в Киеве.

Один киевлянин признался в группе ЖК "Паркове місто", что заболел коронавирусом. После этого его затравили соседи по дому. 40-летний мужчина попросил соседей и тех, с кем контактировал, обратиться к доктору и самоизолироваться.

После этого жители ЖК пожаловались в полицию на то, что супруга зараженного мужчины и его трое детей гуляют на детской площадке. А заболевший, хоть и проживает отдельно от семьи, но за последнюю неделю несколько раз с ними контактировал. В полиции заявили, что у них нет полномочий изолировать граждан.

При этом в чате жильцов комплекса люди до сих пор продолжают обсуждать мужчину. Об этом сообщает издание "КП в Украине".

"Один из жильцов сообщил соседям, что у него коронавирус. Человек поступил, как этого требует закон и совесть. Но не учел реалии... Что ему сказали соседи - не будем цитировать. Группа особо активных соседей вызвала полицию с требованием отселить из дома его жену и трех детей. Это дно", - отметили в издании.

Напомним, что звезда Голливуда из Украины Иванна Сахно заразилась коронавирусом. Она также описала симптомы болезни. 22-летняя девушка рассказала, что первые симптомы у нее проявились не сразу и не одновременно.